Only Murders in the Building

I nostri tre podcaster di true crime preferiti torneranno in una nuova stagione: Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez saranno di nuovo i protagonisti di Only Murders in the Building 4.

Nel corso delle precedenti stagioni il cast si è arricchito di grandi camei e co-star. Tra questi Meryl Streep, Cara Delevigne, Amy Schumer, Paul Rudd, Jesse Williams e Jane Lynch. Ora stiamo per vedere Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifinakis, Kumail Nanjiani e Molly Shannon.

Lo stesso Steve Martin ha affermato che la prossima stagione sarà “costellata di star”. Non sappiamo però se si riferisca a quelle già dichiarate o se ci saranno altri camei e ruoli ancora sconosciuti.

Aggiunge poi:

Siamo a metà strada e ci sta piacendo molto questa stagione. Crediamo che potrebbe essere una delle nostre migliori stagioni. Anche se sono tutte impeccabili.

