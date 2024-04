Selena Gomez is seen filming Only Murders in the Building in the Upper West Side in New York City [April 24].

📹 Selena Gomez fue vista grabando Only Murders in the Building en el Upper West Side en ciudad de Nueva York [Abril 24]. pic.twitter.com/sGE4v93Nkc

— @selenaecumedia5 (@selenaecumedia5) April 24, 2024