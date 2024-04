Only Murders in the Building

Il cast della stagione 4 di Only Murders in the Building si è arricchito con tre nuovi arrivi: quelli di Desmin Borges (You’re The Worst), Siena Werber (Brand New Cherry Flavor) a dell’attrice emergente Lilian Rebelo (Our Dear Drug Lord).

Nelle prossime puntate dello show – oltre ai tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez – saranno coinvolti anche Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e Meryl Streep.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi che sono stati affidati a Borges, Werner e Rebelo, anticipando solamente che avranno un ruolo importante nelle indagini e nelle rivelazioni legate all’omicidio di Sazz Pataki /Jane Lynch), la controfigura di Charles-Haden Savage (Martin) sul set di Brazzos.

La storia riprenderà con Charles, Oliver e Mabel che fanno un breve viaggio a Los Angeles, prima di tornare al The Arconia per provare a trovare il colpevole.

Che ne pensate dell’arrivo di Desming Borges, Siena Werber e Liliana Rebelo nel cast della stagione 4 di Only Murders in the Building?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili