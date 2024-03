Only Murders in the Building

Dopo Eva Longoria, Molly Shannon e Eugene Levy, il cast della stagione 4 di Only Murders in the Building si allarga con Kumail Nanjiani.

Nanjiani apparirà in un ruolo ricorrente ancora tenuto nascosto, anche se la fonte di Variety ha affermato che il suo personaggio sarà parte integrante delle indagini di questa stagione.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Fonte: Variety

