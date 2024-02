Dopo Eva Longoria e Molly Shannon, il cast della stagione 4 di Only Murders in the Building si allarga con Eugene Levy.

Come per gli altri casting della stagione 4, i dettagli esatti del ruolo di Levy sono ancora nascosti. Anche i dettagli sulla trama della nuova stagione restano ignoti, a parte il fatto che i tre protagonisti faranno un viaggio a Los Angeles prima di tornare a New York.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

