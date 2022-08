La nuova serie Orphan Black: Echoes avrà dei legami con il progetto originale con star Tatiana Maslany.

A rivelarlo è stato il produttore e regista John Fawcett in una nuova intervista rilasciata al magazine Elle. Le riprese del progetto con star Krysten Ritter inizieranno tra pochi giorni: il 22 agosto.

Fawcett non ha potuto rivelare se in Echoes apparirà qualche clone introdotto nella serie originale, tuttavia ha assicurato che nelle puntate ci saranno molti easter egg, aggiungendo che saranno presenti “dei grandi spoiler che non condividerei mai”.

Parlando della scelta di Krysten ha inoltre spiegato:

Mi ha ricordato quando ho iniziato a lavorare con Tatiana ed è bello poter tornare indietro, in pratica essere di nuovo all’inizio.

Orphan Black: Echoes avrà al centro della trama un gruppo di donne che scoprono come le loro vite siano intrecciate e intraprendono un percorso elettrizzante svelando il mistero della propria identità e affrontando una storia all’insegna dell’amore e del tradimento.

L’ex star di Jessica Jones sarà Lucy, una donna con una storia innimaginabile legata alle sue origini e che cerca di trovare il proprio posto nel mondo.

Anna Fishko avrà l’incarico di showrunner e sceneggiatrice della serie in collaborazione con John Fawcett.

Cosa vi attendete dai legami tra Orphan Black: Echoes e la serie originale? Lasciate un commento!

Fonte: Elle