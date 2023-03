Bill Lawrence, creatore di Scrubs e Ted Lasso, spera che Brenda Fraser vinca il premio come Miglior Attore agli Oscar 2023.

L’attore è nominato per la sua performance in The Whale, di cui potete leggere la nostra recensione. La cerimonia degli Oscar si terrà questa domenica.

He was so good in this. Rooting for him next weekend. #BrendanFraser https://t.co/9UlzGvfSe1 — Bill Lawrence (@VDOOZER) March 8, 2023

In Scrubs, Brendan Fraser aveva la parte di Benji, il fratello di Jordan e miglior amico di Cox. L’uomo lavora in un cantiere ed entra in scena in un episodio della prima stagione dopo essersi infortunato a una mano. Il personaggio scopre di avere una leucemia e ricompare brevemente nella terza stagione, venendo poi ricoverato al Sacro Cuore, dove perde la vita per un arresto cardiaco come conseguenza della sua malattia.

E voi? Tiferete Brendan Fraser agli Oscar 2023? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter