Il creatore di Our Flag Means Death ha confermato che la serie è arrivata “alla fine della strada”, non avendo trovato un’emittente o una piattaforma disposta a salvare il progetto dopo la cancellazione da parte di Max annunciata a gennaio.

David Jenkins ha scritto su Instagram:

Posso ufficialmente confermare che abbiamo raggiunto la fine del percorso, almeno per quanto riguarda questo dolce show. Dopo molti incontri, conversazioni e altro, sembra che non ci sia una casa alternativa per il nostro equipaggio. Grazie a tutti voi che ci avete inviato tanto amore e interesse. La vostra campagna è stata notata nel settore. Ma, l’aspetto più importante, è che ha permesso a tutti noi che abbiamo lavorato a questo show di affrontare meglio la perdita.

Il creatore della serie ha aggiunto:

Ai nostri meravigliosi fan: grazie. Siete adorabili e zelanti. Questo tipo di cose sembrano siano poco presenti alle volte. Ma non lo sono. Un affetto come il nostro non può scomparire in un istante. Quando ci vedremo, salutateci. Non diremo addio, perché non ce ne stiamo andando. Stiamo concedendoci solo un respiro fino alla prossima volta in cui potremo condividere qualcosa insieme.