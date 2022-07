Outer Banks: Alexander “AJ” Jennings, controfigura di Chase Stokes, è morto a soli 22 anni

Alexander “AJ” Jennings, controfigura di Chase Stokes nella serie Outer Banks è morto a soli 22 anni nella mattina di martedì dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale.

L’attore è stato investito da due macchine intorno alle 2.30 di mattina ed è stato dichiarato morto in ospedale a causa delle sue ferite.

La triste notizia è stata confermata dall’agenzia Kimmie Stewart Casting che ha scritto su Facebook:

Con enorme tristezza dobbiamo annunciare che la madre di Alexander AJ Jennings ci ha informati della sua tragica morte. La troupe e il cast di Outer Banks hanno subito una terribile perdita quando AJ questa mattina è stato investito da due macchine che si sono poi allontanate senza prestare soccorsi. AJ era un’anima meravigliosa e gentile e una luce brillante ogni giorno sul set. Si era trasferito a Charleston da New York per lavorare come la nostra controfigura di John B. Non riesco a immaginare lo shock e la tragedia dell’improvvisa morte di AJ e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici durante questo periodo difficile.