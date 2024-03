Starz ha diffuso online le prime foto ufficiali del secondo blocco di episodi di Outlander 7, la settima stagione dell’amatissima serie con Caitriona Balfe e Sam Heughan basata sui romanzi di Diana Gabaldon.

Dopo una sesta stagione composta da soli 8 episodi per via delle complicazioni produttive collegate alla pandemia di nuovo Coronavirus, Starz ha messo in cantiere una settima stagione da ben sedici puntate che però, a causa degli scioperi dello scorso anno, è stata poi suddivisa in due blocchi. I primi otto sono stati diffusi nell’estate del 2023, i restanti arriveranno a cadenza settimanale a partire da novembre di quest’anno (in Italia saranno presumibilmente disponibili, come sempre, su Sky e NOW).

Vi ricordiamo che dopo Outlander 7 c’è un programma un’ottava stagione che chiuderà l’avventura principale della saga alla quale farà poi seguito uno spin-off intitolato Blood of my blood.

Ecco, a seguire, le foto ufficiali:

La serie ha debuttato per la prima volta nel 2014 e saluterà i suoi fan dopo otto stagioni, adattando il romanzo Quando accadrà dillo alle api.

Nel cast, oltre a Caitriona Balfe e Sam Heughan, ci saranno anche Sophie Skelton (Brianna), Richard Rankin (Roger), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e John Bell (Ian Fraser Murray).

