Le riprese dello spinoff di Outlander intitolato Blood of My Blood, con al centro i genitori di Jamie Fraser e Claire Beauchamp, sono iniziate e Starz ha annunciato i primi nomi che faranno parte del cast con le parti dei protagonisti.

La serie sarà composta da dieci puntate e i ruoli principali sono stati assegnati a Harriet Slater (Pennyworth) e Jamie Roy che avranno la parte di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, e Hermione Corfield (We Hunt Together) e Jeremy Irvine (War Horse) che interpreteranno Julia Moriston e Henry Beauchamp.

Le puntate verranno girate in Scozia e seguiranno due storie d’amore raccontate in parallelo, che si svolgono in due diverse dimensioni temporali. I genitori di Jamie vivono infatti nel diciottesimo secolo, mentre quelli di Claire durante la seconda guerra mondiale.

Lo showrunner, e sceneggiatore, Matthew B. Roberts ha dichiarato:

Siamo elettrizzati nel raccontare le storie di queste due coppie. Le origini delle loro relazioni esplorano tematiche universali che superano i confini del tempo e siamo così entusiasti che i fan scoprano e si innamorino di questi personaggi e delle loro storie d’amore nel modo in cui lo hanno fatto con Claire e Jamie.

Nel team della produzione ci sarà anche Ronald D. Moore, mentre la scrittrice Diana Gabaldon avrà l’incarico di consulente della produzione dello show targato Starz.

Che ne pensate dei protagonisti di Outlander: Blood of My Blood? State attendendo lo spinoff?

Fonte: Deadline