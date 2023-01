Outlander si concluderà con la stagione 8, ma i fan dei romanzi di Diana Gabaldon non diranno comunque addio al mondo creato dalla scrittrice: Starz ha confermato la produzione dello spinoff Blood of My Blood.

L’emittente ha svelato che l’ultima stagione della serie che racconta la storia di Jamie Fraser e Claire sarà composta da 10 puntate.

In un video il cast annuncia la fine del percorso compiuto, ringraziando i fan e celebrando il percorso compiuto:

Blood of My Blood, prequel con protagonisti i genitori di Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser, avrà a sua volte 10 episodi nella prima stagione. Matthew B. Roberts sarà showrunner e produttore esecutivo, mentre Maril Davis e Ronald D. Moore faranno parte del team di produttori e Gabaldon avrà un incarico come consulente.

Roberts, in un comunicato, ha dichiarato:

Outlander: Blood of My Blood è, in essenza, una storia d’amore. Esplorerà fino a che punto una persona si spinge per trovare l’amore in un periodo in cui l’amore viene considerato un lusso e quando i matrimoni sono fatti in modo strategico, spesso per avere dei guadagni politici o economici. Il titolo fa riferimento al giuramento che Jamie fa a Claire e ci saranno numerosi nomi e volti che i fan di Outlander conosceranno e riconosceranno. La storia televisiva di Jamie e Claire arriverà alla sua conclusione con la stagione 8, ma Diana sta continuando il loro percorso letterario nella meravigliosa serie di romanzi e sta lavorando in modo diligente al decimo volume. Con Jamie e Claire, e ora Brian ed Ellen, c’è ancora molto in arrivo nell’universo di Outlander e non vediamo l’ora di condividere queste storie con i fan devoti.

La settima stagione di Outlander arriverà sugli schermi americani di Starz in estate e sarà composta da sedici puntate.

