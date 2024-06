Taylor Swift sta per arrivare in Scozia per le tappe del suo The Eras Tour in programma a Edimburgo e Sam Heughan, star di Outlander, ha ironizzato dichiarando che appena lo vedrà dimenticherà Travis Kelce.

In un video condiviso su Instagram, l’attore ha dichiarato:

Andremo a vedere Taylor Swift in concerto in Scozia e penso che la maggior parte del cast stia andando. Lei ovviamente non lo sa, ma quando arriverà in Scozia e mi vedrà nel pubblico, dimenticherà tutto di Travis Kelce e si innamorerà di un uomo che indossa una parrucca rossa.

Heughan ha quindi ironizzato ribadendo:

Come può resistere? Se lo scrollerà via e prenderà me invece. Sono davvero entusiasta!

Sam ha inoltre citato James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser sostenendo che il suo personaggio sia uno Swiftie.

Kelce e Swift sono da tempo una coppia e il giocatore di football è riuscito a ottenere l’attenzione della star della musica dopo aver rivelato che avrebbe provato a darle un braccialetto con il suo numero di telefono durante la tappa del tour in programma a Kansas City.

Heughan, ovviamente, stava scherzando e l’attore sembra a sua volta sia impegnato in una nuova relazione. People ha ricordato che la star di Outlander è stata fotografata a maggio mentre stava passeggiando a Londra tenendo per mano una donna sconosciuta.

Che ne pensate delle divertenti dichiarazioni di Sam Heughan su Taylor Swift?

