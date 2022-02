Nel cast della seriec’è anche l’attoreche, rispondendo alle domande della stampa, ha spiegato che la sua vita di coppia conè molto diversa da quella del suo personaggio.Nello show si racconterà la storia di, una studentessa universitaria che è costretta a confrontare le proprie vulnerabilità attraverso una serie di relazioni, tra cui quella conche è sposato con, personaggio interpretato da Jemima Kirk.

L’attore, parlando delle relazioni aperte al centro della storia tratta dal romanzo di Sally Rooney, ha spiegato:

Penso che le persone possano fare ciò che vogliono se le rende felici. Io sono ovviamente felice in una relazione monogama. Ma penso che sia una delle cose più interessanti delle opere di Sally e ciò che esplora è la felicità, l’amore, il desiderio e l’intimità all’esterno di questi costrutti che creiamo pe rnoi stessi, che si tratti di amicizie, famiglie o relazioni sentimentali.

Joe ha aggiunto:

Penso che come conversazione sia qualcosa di infinitamente affascinante, ed è uno dei motivi per cui le persone amano i suoi romanzi, e per il nostro rifiuto – senza anticipare troppo – a concludere definitivamente le sue storie in modo netto. Semplicemente è costantemente provocatorio.

Jemima Kirk ha dichiarato:

A causa della natura di una relazione aperta se ne parla molto. Devi parlarne con il tuo coniuge o con chiunque ti sia accanto, forse settimanalmente parlando di ciò che va bene e cosa no, poi ridefinendo le aree grigie. È semplicemente estenuante, almeno per me lo sarebbe.

Tra gli interpreti c’è anche l’attrice Sasha Lane, nella parte di Bobbi Connolly, che ha dichiarato:

Penso ci sia semplicemente qualcosa di realmente bello nel poter interpretare qualcuno più vicino alla realtà. La cosa che amo di più degli esseri umani e del motivo per cui amo interpretare questi ruoli è legato alle sfumature e alle dinamiche che li contraddistinguono. Se si pensa ai propri amici, ai propri genitori e a quelli dei propri conoscenti, e alle persone che vediamo per la strada ci sono così tante diverse dinamiche e versioni di come interagiscono con i loro amici. Il modo in cui io potrei amare qualcuno potrebbe essere completamente diverso da come amo qualcun altro.

