Si mangia le mani Paul Giamatti per aver dovuto rinunciare a recitare nel reboot del 2017 di Twin Peaks, diretto sempre da David Lynch.

Racconta l’attore a The Wrap:

Il motivo? Un classico:

Era per il reboot di Twin Peaks che ha fatto per Showtime qualche anno fa. E non poteva logisticamente funzionare, cosa che è stata straziante per me. Non riuscivamo a incastrarci con i nostri impegni. Non poteva funzionare.