Nickelodeon ha annunciato la realizzazione della serie spinoff di PAW Patrol, progetto intitolato Rubble & Crew.

Lo show animato debutterà sugli schermi americani venerdì 3 febbraio e la prima stagione sarà composta da 26 episodi che seguiranno le avventure di Rubble e della sua famiglia mentre usano i loro veicoli per effettuare costruzioni e riparazioni a Builder Cove.

Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, ha dichiarato:

Ogni cane ha la sua giornata, quindi stiamo rispondendo alla richiesta dei fan di vedere più avventure con protagonista l’amato bulldog Rubble, con la sua serie che segna l’espansione televisiva del franchise globale di PAW Patrol. Rubble & Crew sarà una nuova serie con al centro la famiglia e la comunità ed è piena di nuovi personaggi e grandi avventure legate alle costruzioni e che coinvolgeranno gli spettatori in un modo totalmente nuovo.

Rubble viene descritto come il leader, divertente e ottimista, del team che si occupa delle costruzioni a Builder Crowe, una cittadina in espansione che ha bisogno di molte cose per permettere alla comunità di unirsi, tra cui un aeroporto più grande, una stazione ferroviaria, ponti, tunnel, scuole, la caserma dei pompieri, parchi e molto altro. Rubble lavorerà insieme ai cugini Mix, Wheeler, Charger, Motor, il nonno Gravel e la Zia Crane per affrontare i progetti di cui la città ha bisogno.

Tra i nuovi personaggi ci saranno anche Speed Meister, che si occupa dell’azienda rivale insieme al suo braccio destro Mr. McTurtle, e il sindaco Greatway, la sorella del sindaco di Adventure Bay, insieme al suo animale domestico, Mister Ducky-Doo.

Fonte: ComicBook