In una recente intervistaha parlato delladi un personaggio di, svelando i motivi dietro la scelta.Ovviamente, siccome la serie non è ancora disponibile in Italia, non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

Nel penultimo episodio Auggie Smith, padre di Chris Smith (John Cena), mentre lo picchia lo accusa di aver dormito con donne e uomini, Gunn ha svelato che l’idea di rendere Peacemaker bisessuale è venuta in accordo con lo stesso Cena:

Siamo stati io e John a parlare di chi è. Peacemaker è un tipo iper sessuale e questo lo ha portato a essere un onnivoro nella sfera del sesso in molti modi. Penso che sia interessante perché Adebayo è così tradizionalmente liberale in così tanti aspetti, ma sessualmente Adebayo è incredibilmente conservatrice. Voglio dire, è sposata con una donna. Hanno uno stile di vita monogamo. E Peacemaker sessualmente è incredibilmente liberale. È un edonista. Ecco cosa è.

Secondo Gunn, l’idea che Peacemaker fosse bisessuale era dovuta in parte grazie all’improvvisazione di Cena sul set di The Suicide Squad:

La maggior parte dello show, e per quasi tutto The Suicide Squad, è basato sulla mia sceneggiatura. Ma c’è sempre un sacco di improvvisazione in corso d’opera e ciò aiuta a entrare nell’umore giusto e a cambiare alcune cose. Peacemaker parlava di fare sesso con uomini e donne, e li tratta entrambi come una conquista sessuale sulla propria strada.

