Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha confessato di avere tanto materiale inedito relativo al cameo finale di. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

In una recente intervista, il regista ha svelato di avere almeno 16 minuti del Flash di Ezra Miller che prende in giro l’Aquaman di Jason Momoa:

Ho tonnellate di cose che non ho usato. Ezra ha fatto, e non sto scherzando, 16 minuti di battute su Aquaman che fa sesso con i pesci. Tutto molto divertente.

Parlando del cameo della Justice League, Gunn ha svelato che tutti in Warner erano d’accordo con l’apparizione degli eroi:

Credo sia dovuto solo la mia forza di volontà e voglia di avere quel momento nello show. Penso che tutti abbiano letto la sceneggiatura, acconsentito a farmelo fare, poi è successo e si sono resi conto di cosa avevano fatto.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

