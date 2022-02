Attenzione: l'articolo contiene spoiler

James Gunn ha svelato che il cameo a sorpresa per i fandell’episodio finale diè stato girato su un set Marvel. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Discutendo del finale di Peacemaker con Variety, James Gunn ha parlato di come il cameo di Ezra Miller sia stato girato da Marvel sul set di Guardiani della Galassia Vol.3, in risposta al favore fatto da DC Comics per gli screen test di Chukwudi Iwuji sul set dello show.

Penso che ancora prima di girare lo show, ne parlammo con Jason Momoa… Fu fantastico. Quindi era praticamente a bordo sin dall’inizio. E poi per Ezra ho scoperto tramite alcuni amici comuni che i miei film gli piacevano molto. E così gli ho chiesto se sarebbe venuto a girare questa scena, e ha gentilmente acconsentito a farlo. In realtà, la Marvel ha girato il cameo di Ezra per noi, mentre stiamo girando Guardiani della Galassia Vol. 3. Marvel doveva un favore a DC, perché sul set di Peacemaker abbiamo girato gli screen test di Chukwudi Iwuji per Guardiani Vol.3, quindi poi abbiamo avuto Ezra sul set di Guardiani.

