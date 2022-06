Uno dei protagonisti di Peacemaker è sicuramente Eagly, l’aquila da compagnia del protagonista.

Nonostante sembri una vera aquila, Eagly è interamente una creazione di Wētā FX che ha realizzato il personaggio con grande cura del dettaglio. Il supervisore dell’animazione Mark Gee e il supervisore degli effetti visivi Guy Williams hanno analizzato i loro momenti preferiti di Eagly nella serie e li hanno condivisi con ComicBook.com:

Per me, la cosa migliore è sicuramente Eagly. È lì che ho trascorso la maggior parte del mio tempo, su Eagly. Dal primo giorno dello sviluppo a pensare a come diavolo lo faremo fino a semplicemente dicendo, “Wow, ha un aspetto fantastico”. E la risposta che ricevemmo da James e poi dal pubblico dopo la messa in onda. Quindi, c’erano così tanti scatti di Eagly lì dentro che ho davvero amato. Il pezzo fuori dal finestrino con Eagly era uno dei miei preferiti. E so quanto sforzo hanno fatto tutti per realizzare quel momento, dal cercare su Google Maps per trovare il luogo in cui l’hanno girato per strada in modo da poter abbinare i pali della luce esattamente nel posto giusto. Per abbinare quell’illuminazione su Eagly, in modo che fosse perfetto nella macchina. E quindi è stato sicuramente grazie alla personalità di Eagly, questo è stato ciò che ho amato di più di questa serie tv.