I fan di, il compagno d’avventure di, possono gioire perché a partire da questo mese sarà a tutti gli effetti un personaggio dei fumetti DC.

Eagly, personaggio creato da James Gunn per la serie, fa il suo debutto nella storia Love of Country scritta da Rex Ogle, Geraldo Borges, Nick Flardi e Ferran Delgado nel fumetto Strange Love Adventures #1 uscito questa settimana negli Stati Uniti, in cui viene mostrato l’amore di Peacemaker per San Valentino. Peacemaker è entusiasta per la festa prima di essere chiamato all’azione nel suo giorno libero. L’antieroe patriottico finisce per affrontare i nuovissimi Fearsome Five e non è felice di vedere questi nuovi cattivi intervenire nei suoi piani per San Valentino. Peacemaker considera l’attacco una minaccia per l’amore e finisce per uccidere brutalmente i cattivi in nome della pace. Dopo la missione, Christopher Smith torna a casa per trascorrere del tempo con il suo “unico e solo amore”, consegnando la sua lettera di San Valentino a Eagly.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, ma non appena avremo novità vi aggiorneremo sulle nostre pagine.

Peacemaker ha ottenuto da parte di HBO Max l’ordine per la produzione di otto puntate che sono state tutte scritte da James Gunn, impegnato inoltre alla regia di alcuni episodi. Lo show avrà al centro il personaggio interpretato da John Cena nel film The Suicide Squad: Missione Suicida. Il lungometraggio della Warner Bros è stato ideato come un nuovo approccio alla storia portata inizialmente nelle sale da David Ayer, rappresentandone quindi un sequel e al tempo stesso un reboot.

Nel cast della serie anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick.

Siete contento dell’esordio di Eagly al fianco di Peacemaker nei fumetti DC? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant