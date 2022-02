Attenzione: l'articolo contiene spoiler

James Gunn ha svelato una curiosità suldi, uno dei protagonisti di, interpretato da Freddie Stroma.La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Il regista ha risposto a una domanda di un utente su Twitter che si chiedeva se la lente rossa del cappuccio di Vigilante fosse prescritta da un oculista, dato che ogni volta che si toglie la maschera, l’anti eroe si rimette gli occhiali. James Gunn ha confermato l’ipotesi dell’utente affermando che la lente del cappuccio di Vigilante è stata prescritta da un esperto.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine. quando ci saranno novità a riguardo

Sapevate questa particolarità del costume di Vigilante visto in Peacemaker? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book