Durante la premiere di, aè stato chiesto un parere sui rumor sudiffusi da. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Nel primo episodio di Peacemaker, l’anti-eroe interpretato da John Cena svelava che Aquaman aveva rapporti sessuali con i pesci, una battuta portata avanti per tutta la durata dello show. Sul tappeto rosso di The Batman, uno degli inviati di Comic Book ha chiesto proprio a Jason Momoa che tipo di pesci fossero. L’attore si è prima messo a ridere andandosene, poi è tornato indietro per complimentarsi della bella domanda.

Fonte: Screen Rant