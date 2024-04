Durante il weekend di Wrestlemania, John Cena ha parlato anche delle prossime riprese della stagione 2 di Peacemaker.

Parlando di un suo possibile ritorno in WWE, Cena ha parlato dei suoi prossimi impegni a Hollywood:

Abbiamo iniziato a girare un film prima dello sciopero chiamato Heads of State con Priyanka Chopra Jonas e Idris Elba. E poi passerò direttamente da quello alla stagione 2 di Peacemaker. Mi impegnerà quasi fino a Natale. Incrocio le dita delle mani, dei piedi e del cuore, sperando che forse – forse solo forse – posso dire al mondo di Hollywood di frenare per un po’ e tornare dalla mia famiglia per un’ultima corsa. Lo spero, non lo so. Spero, ci sto provando, vedremo cosa succede.