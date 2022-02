Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale diè disponibile da questa mattina su HBO Max e contiene una grande sorpresa per i fan del. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Prima di affrontare le Butterfly, Adebayo chiama sua madre e le chiede di mandare la Justice League per aiutarli, ricevendo apparentemente un rifiuto. Dopo la battaglia però ben quattro dei membri della Justice League fanno capolino sul luogo dello scontro. Se non riusciamo a vedere in volto Superman e Wonder Woman, Peacemaker ha uno scambio di battute con Aquaman e Flash, interpretati rispettivamente da Jason Momoa e Ezra Miller.

Sicuramente quando a inizio anno James Gunn parlava di una sorpresa che sarebbe stata sicuramente rovinata, si riferiva a questo momento, in cui ha avuto la piena libertà di utilizzare due degli eroi DC che torneranno al cinema quest’anno. Ovviamente non viene spiegata l’assenza di Batman e di Cyborg dalla scena.

Nella giornata di ieri Peacemaker è stata rinnovata per una stagione 2, nella quale potremo vedere nuovamente gli eroi della Justice League interagire con Christopher Smith e la sua squadra.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine. quando ci saranno novità a riguardo

