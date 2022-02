BBC One ha annunciato ladel primo episodio per ladi: la pluripremiata saga di gangster in costume tornerà il 27 febbraio alle 21:00 nel Regno Unito. L’appuntamento è stato ufficializzato questa mattina a Birmingham, sede dell’immaginario clan Shelby, tramite un murales sulla Old Crown di Digbeth di cui potete vedere una foto qui sotto.

La stagione durerà sei episodi e verrà trasmessa ogni domenica su BBC One. Netflix trasmette la serie di successo al di fuori del Regno Unito, anche se non ha ancora confermato nessuna data. In genere, lo show inizia su Netflix dopo la fine della messa in onda sugli schermi britannici.

Cillian Murphy tornerà nei panni di Tommy Shelby, e torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, tra gli altri. La co-protagonista Helen McCrory è morta nell’aprile dello scorso anno ma il destino della sua zia Polly non è ancora stato rivelato.

