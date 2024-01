La storia raccontata nella serie Peaky Blinders è destinata a proseguire con un film e il creatore Steven Knight ha ora aggiornato i fan sulla situazione della sceneggiatura.

Intervistato da RadioTimes, lo sceneggiatore ha raccontato:

Sto attualmente lavorando alle battute finali. Mi siedo semplicemente davanti alla tastiera e inizio a scrivere. Per me è un po’ come avere un sogno. Ti siedi lì e arrivano tutte queste cose, poi le rileggi e pensi: ‘È piuttosto buono, ma da dove viene?’.