Funko ha annunciato ben sei nuovi POP dedicati alla serie cult BBC Peaky Blinders.

Tra i POP annunciati, che potete vedere qui sotto, Thomas Shelby (con e senza l’iconico cappello), Arthur Shelby, zia Polly, Michael Gray e Ada Thorne. Al momento non ci sono esclusive, quindi dovreste trovarli in pre-ordine senza problemi dai vostri distributori di fiducia.

Peaky Blinders, dopo la conclusione della messa in onda della serie, tornerà con un film in fase di sviluppo ormai da qualche anno, dopo che il progetto iniziale di realizzare sette stagioni è stato ostacolato dal COVID. Per ora, tuttavia, Knight e i protagonisti non hanno ancora rivelato i dettagli riguardanti la trama o gli interpreti coinvolti e non resta che attendere le prossime notizie sul progetto per avere qualche anticipazione.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter

