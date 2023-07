Il team di Peaky Blinders ha criticato pubblicamente l’uso di un video non autorizzato, in cui appare Tommy Shelby, realizzato per la campagna di Ron DeSantis.

Con un comunicato diffuso via social media, i “partner” di Peaky Blinders – che comprendono Steven Knight, Cillian Murphy, Caryn Mandabach Prods., Tiger Aspect Prods e Banijay Rights – hanno voluto chiarire che non hanno dato il proprio permesso per l’uso delle immagini in cui appare il personaggio interpretato da Cillian Murphy.

Il video mostra come Donald Trump, in passato, abbia detto che avrebbe sostenuto e protetto i cittadini LGBTQ, prima di dare spazio alle leggi anti-trans sostenute da DeSantis e alla sua decisione di scagliarsi contro gli eventi con al centro le drag queen. Nel filmato appaiono scene di Peaky Blinders, American Psycho, Troy e The Wolf of Wall Street.

To wrap up “Pride Month,” let’s hear from the politician who did more than any other Republican to celebrate it… pic.twitter.com/FT7LdW4vls — DeSantis War Room 🐊 (@DeSantisWarRoom) June 30, 2023

Il team di Peaky Blinders, poco dopo l’apparizione online del video a sostegno di Ron DeSantis, ha deciso di condannare l’uso non autorizzato delle scene tratte dalla serie.

