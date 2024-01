Pedro Pascal sembra fosse di ottimo umore ai Golden Globe 2024, nonostante l’infortunio subito recentemente, e ha provato persino a fare uno scherzo a Matt Damon.

Secondo quanto riporta Variety, durante le pause pubblicitarie, la star di The Last Of Us ha parlato con colleghi come Andrew Scott e Jeffrey Wright. Un giornalista di Variety si è inoltre fermato a salutare l’attore cileno e il sito spiega che in quel momento Pedro stava cercando di fare uno scherzo a Damon, che era dall’altra parte della sala con il resto del cast di Air, telefonandogli. “Pascal si è messo a ridere quando si è reso conto che stava parlando con una segreteria telefonica e non con Damon”.

L’attore ha inoltre svelato che si è fatto male cadendo dalle scale della sua famiglia durante le feste di Natale e sta aspettando per sottoporsi a un piccolo intervento. Pedro ha comunque sottolineato che dovrebbe essere pronto per tornare al lavoro sul set della seconda stagione di The Last Of Us a metà febbraio.

Pascal, durante la serata, è stato protagonista anche di un divertente momento quando ha ricreato un famoso meme dopo che Kieran Culkin lo ha citato con molta ironia durante il suo discorso di ringraziamento dopo la vittoria ottenuta grazie a Succession.

