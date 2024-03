Pedro Pascal ha svelato che all’inizio della sua carriera è stato realmente difficile mantenersi a Hollywood ed è riuscito a non abbandonare il suo sogno di recitare grazie ai residuali di Buffy l’ammazzavampiri.

La star di The Last of Us e The Mandalorian, durante un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha ricordato:

Il mio entry level è durato circa 15 anni.

Pedro ha quindi aggiunto:

Stiamo parlando della possibilità di vedere un dottore, ammalarmi, avere operazioni chirurgiche, pagare l’affitto. Avevo meno di 7 dollari nel mio conto in banca e un residuale di Buffy l’ammazzavampiri è apparso e mi ha salvato. Letteralmente è il motivo per cui ho potuto rimanere a Hollywood e non rinunciare.

Pascal ha recitato nello show con star Sarah Michelle Gellar nel 1999, interpretando uno studente dell’università che viene trasformato in un vampiro. Parlando della sua esperienza sul set dello show cult creato da Joss Whedon, l’attore aveva raccontato che la protagonista l’aveva aiutato dandogli dei consigli ed era stata estremamente gentile, condividendo con lui anche del gelato durante le riprese avvenute negli spazi del campus dell’UCLA.

Che ne pensate? Siete felici che Pedro Pascal sia riuscito a mantenersi a Hollywood grazie ai residuali di Buffy l’ammazzavampiri?

Potete trovare tutte le curiosità su Buffy nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Tonight