The Last of Us

Nell’incontro con la stampa post cerimonia dei SAG Award (TUTTI I VINCITORI), Pedro Pascal, a cui è andato il premio per il Miglior attore in una serie drammatica grazie alla sua performance in The Last of Us, ha potuto parlare un po’ della stagione n° 2 della serie HBO, le cui riprese sono partite da un paio di settimane.

L’attore ha spiegato che:

Le riprese stanno andando alla grande. È letteralmente quasi impressionante il livello di concentrazione e dedizione che tutti stanno mettendo nella seconda stagione.

Pedro Pascal ha poi voluto elogiare il co-creatore ed executive producer di The Last of Us, Craig Mazin, e Bella Ramsey, l’interprete di Ellie, per poi aggiungere:

È incredibile tornare “a casa” e lavorare con loro e, creativamente, e con tutti i membri del nostro team. Stanno lavorando più duramente di quanto potessi immaginare, ancora più duramente della nostra prima stagione, cosa che è quasi impossibile. È incredibile, una vera fonte d’ispirazione e questo premio è merito loro.

Circa quello che possiamo aspettarci dal suo Joel in The Last of Us 2, Pedro Pascal non ha chiaramente fornito dettagli spoiler di sorta spiegando:

Rimettersi addosso i suoi panni dà comunque una strana impressione di qualcosa di completamente nuovo. Non ho mai fatto nulla del genere prima, qualcosa che avesse una così originale autorialità prima che io vi prendessi parte.

Infine circa il lavoro con Craig Mazin e il creatore del videogame Neil Druckmann:

E poi ricevere lo spazio per creare ciò che dovrei dare con la mia performance e lavorare sotto la guida di Craig Mazin e Neil Druckmann – insieme a Bella Ramsey – è davvero il motivo per cui tutto funziona per me. Sto imparando qualcosa di nuovo ogni giorno, e, probabilmente, ci penserò per il resto della mia vita.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

FONTE: via Deadline