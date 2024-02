Si è tenuta questa notte la cerimonia di premiazione dei 30 esimi SAG Awards, i premi della Screen Actors Guild, l’associazione degli attori di Hollywood che l’anno scorso ha paralizzato assieme alla WGA l’industria per sei mesi con uno storico sciopero.

La cerimonia di quest’anno, la trentesima, è stata trasmessa dallo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles per la prima volta in streaming su Netflix in tutto il mondo: è stato uno dei primi eventi in diretta della piattaforma, che già l’anno scorso aveva ospitato la premiazione ma solo sul proprio canale YouTube. Sarà possibile rivedere la cerimonia per i 28 giorni successivi su Netflix, successivamente verrà rimossa.

I SAG Awards sono vengono quindi consegnati nel pieno della settimana in cui l’Academy vota le schede degli Oscar. Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno parte dell’Academy e questo rende i premi SAG fondamentali per analizzare la corsa gli Oscar – in particolare, il SAG al miglior cast d’insieme può riflettere l’Oscar al miglior film. Storicamente, è capitato moltissime volte, e negli ultimi quindici anni non è successo solo per film come Bastardi senza gloria (vinse The Hurt Locker), The Help (vinse The Artist), American Hustle (vinse 12 anni schiavo). Un anno fa la vittoria di Everything Everywhere All At Once (ben 4 premi) ha cementato definitivamente la corsa finale all’Oscar per il film.

Dopo l’apertura con Idris Elba, la cerimonia ha visto Jennifer Aniston presentare il premio alla carriera a Barbra Streisand. C’è poi stata una reunion del Diavolo Veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sul palco.

I premi sono andati come da copione, con pochissime sorprese. Una delle sfide degli Oscar, e cioè quella tra Emma Stone e Lily Gladstone per la migliore interpretazione femminile, sembra ormai definitamente archiviata, con la Gladstone destinata a vincere la statuetta. Per il resto, il SAG al miglior cast d’insieme a Oppenheimer rende praticamente inevitabile la vittoria dell’Oscar come miglior film, e anche i premi a Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph sembrano ormai blindare i rispettivi Oscar.

Anche sul fronte televisivo tutto da copione, con il trionfo di Succession, The Bear e Beef – Lo scontro. L’unica vera sorpresa, il SAG Award a Pedro Pascal per The Last of Us: l’attore sembrava il primo a non aspettarsi una vittoria, e ha ritirato il premio visibilmente emozionato.

Screen Actors Guild Awards 2024: i vincitori

Miglior cast d’insieme in un film

Oppenheimer

Casey Affleck as Boris Pash

Emily Blunt as Kitty Oppenheimer

Kenneth Branagh as Niels Bohr

Matt Damon as Leslie Groves

Robert Downey Jr. as Lewis Strauss

Josh Hartnett as Ernest Lawrence

Rami Malek as David Hill

Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer

Florence Pugh as Jean Tatlock

Migliore attrice in un film

Lily Gladstone as Mollie Burkhart – “Killers of the Flower Moon”

Miglior attore in un film

Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer – “Oppenheimer”

Miglior attore non protagonista in un film

Robert Downey Jr. as Lewis Strauss – “Oppenheimer”

Migliore attrice non protagonista in un film

Da’vine Joy Randolph as Mary Lamb – “The Holdovers”

Miglior cast d’insieme in una serie drammatica

Succession

Nicholas Braun as Greg Hirsch

Juliana Canfield as Jess Jordan

Brian Cox as Logan Roy

Kieran Culkin as Roman Roy

Dagmara Dominczyk as Karolina Novotney

Peter Friedman as Frank Vernon

Justine Lupe as Willa

Matthew Macfadyen as Tom Wambsgans

Arian Moayed as Stewy Hosseini

Scott Nicholson as Colin Stiles

David Rasche as Karl Muller

Alan Ruck as Connor Roy

Alexander Skarsgård as Lukas Matsson

J. Smith-Cameron as Gerri Kellman

Sarah Snook as Shiv Roy

Fisher Stevens as Hugo Baker

Jeremy Strong as Kendall Roy

Zoë Winters as Kerry Castellabate

Migliore attrice in una serie drammatica

Elizabeth Debicki as Princess Diana – “The Crown”

Miglior cast d’insieme in una serie comica

The Bear

Lionel Boyce as Marcus

Jose Cervantes Jr. as Angel

Liza Colón-Zayas as Tina

Ayo Edebiri as Sydney Adamu

Abby Elliott as Natalie “Sugar” Berzatto

Richard Esteras as Manny

Edwin Lee Gibson as Ebraheim

Molly Gordon as Claire

Corey Hendrix as Sweeps

Matty Matheson as Neil Fak

Ebon Moss-Bachrach as Richard “Richie” Jerimovich

Oliver Platt as Jimmy “Cicero” Kalinowski

Jeremy Allen White as Carmen “Carmy” Berzatto

Miglior attore in una miniserie o film tv

Steven Yeun as Danny Cho – “Beef”

Miglior attore in una serie drammatica

Pedro Pascal as Joel – “The Last of Us”

Migliore attrice in una serie comica

Ayo Edebiri as Sydney Adamu – “The Bear”

Migliore attrice in una miniserie o film tv

Ali Wong as Amy Lau – “Beef”

Miglior attore in una serie comica

Jeremy Allen White as Carmen “Carmy” Berzatto – “The Bear”

Miglior cast di stunt in un film

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1

Miglior cast di stunt in una serie

The Last of Us

