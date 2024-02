La trentesima edizione degli Screen Actors Guild Awards, durante la quale Oppenheimer ha cementato il suo ruolo di frontrunner agli Oscar, è stata l’occasione per organizzare alcune iconiche reunion. Il premio più importante del sindacato degli attori, trasmesso per la prima volta in tutto il mondo su Netflix (dove sarà disponibile per la visione per i prossimi 28 giorni), ha visto sfilare alcuni degli attori più amati di Hollywood, che hanno consegnato gli ambiti premi ai propri pari.

La reunion de Il Diavolo Veste Prada

È il caso di Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, che si sono riunite per consegnare il premio al miglior attore in una serie comica (Jeremy Allen White per The Bear). “Meryl e Miranda Priestly sono praticamente gemelle!,” ha scherzato Blunt quando la collega si è chiesta dove finisce l’attore e dove inizia il personaggio. “Non penso di essere assolutamente come Miranda Priestly!” si è lamentata la Streep. “No, no, non credo che questa fosse una domanda…” ha replicato Hathaway.

La reunion di Modern Family

Il cast di Modern Family si è riunito per presentare il premio al miglior cast d’insieme per una serie comedy, vinto da The Bear. Julie Bowen, Ty Burrell, Ed O’Neill, Sofía Vergara, Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson sono saliti sul palco e hanno parlato di ciò che hanno fatto dopo la fine della serie. Vergara ha ricordato a tutti che la sua nuova serie, Griselda, è al primo posto su Netflix da un mese. Ferguson ha ammesso di sentirsi nostalgico per i vecchi tempi, “ma la vita dopo una serie di grande successo… ha i suoi pro!” O’Neill però ha aggiunto: “Ma chi vogliamo prendere in giro? Non voglio essere troppo emotivo, ma sapete cosa mi manca più di tutto? I soldi!”

La reunion di Breaking Bad

C’è stata poi la reunion del cast di Breaking Bad, più di dieci anni dopo la fine della serie e cinque anni dopo l’uscita del film El Camino. Bob Odenkirk, RJ Mitte, Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jonathan Banks, Betsy Brandt e Dean Norris hanno presentato il premio al cast d’insieme in una serie drammatica, vinto dall’ultima stagione di Succession. Nel 2014, Breaking Bad vinse lo stesso premio proprio per la sua stagione finale.

Bonus: la reunion de Il Signore degli Anelli

Infine, c’è stata anche una piccola riunione del Signore degli Anelli: Elijah Wood e Sean Astin sono infatti saliti sul palco per presentare il premio alla migliore attrice non protagonista in un film, vinto da Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers – Lezioni di vita.

Wood ha chiesto ad Astin che fine ha fatto il suo SAG Award, che teoricamente doveva essere recuperato da lui. “Beh, è da qualche parte… se per ‘da qualche parte’ intendiamo lo scaffale di frodo-fan-7-11 che lo ha comprato su eBay. Scusa!” Ha poi scherzato di averlo gettato nel fuoco…

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

