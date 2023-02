SAG Awards 2023: tutti i vincitori, il trionfo di Everything Everywhere All At Once

Si è tenuta questa notte la cerimonia di premiazione dei 29 esimi SAG Awards, i premi della Screen Actors Guild (associazione degli attori di Hollywood), a due settimane dai premi Oscar e a pochi giorni dall’apertura delle votazioni finali (giovedì). Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno parte dell’Academy e questo rende i premi SAG fondamentali per analizzare la corsa gli Oscar – in particolare, il SAG al miglior cast d’insieme può riflettere l’Oscar al miglior film. Storicamente, è capitato moltissime volte, e negli ultimi quindici anni non è successo solo per film come Bastardi senza gloria (vinse The Hurt Locker), The Help (vinse The Artist), American Hustle (vinse 12 anni schiavo). Un anno fa, invece, la vittoria di I segni del cuore – CODA ha cementato definitivamente la corsa finale all’Oscar per il film Apple.

Ma quest’anno è Everything Everywhere All At Once a trionfare, e più in generale è il distributore indie A24 a farlo, grazie anche a The Whale.

Quattro i premi ricevuti dalla pellicola dei Daniels, tra cui l’importantissimo premio al miglior cast d’insieme. Michelle Yeoh ha battuto la favorita Cate Blanchett (Tár) come migliore attrice, mentre Ke Huy Quan ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista (diventando l’assoluto favorito nella categoria agli Oscar, dopo tutti i riconoscimenti degli ultimi mesi). È il primo uomo di origini asiatiche a vincere il SAG Award come migliore attore. Jamie Lee Curtis, infine, ha ottenuto il premio come migliore attrice non protagonista, dando definitivamente del filo da torcere agli Oscar ad Angela Bassett, che nelle ultime due settimane è rimasta a bocca asciutta di premi. La sua vittoria è ancor più impressionante se si pensa che ha battuto un’altra attrice non protagonista di Everything Everywhere All At Once, Stephanie Hsu, che era nominata al SAG Award nella stessa categoria.

Brendan Fraser è stato indicato come migliore attore per The Whale: il suo SAG Award lo mette in prima linea per ricevere l’Oscar, decisamente avanti ad Austin Butler (Elvis) che ha vinto il BAFTA e i Golden Globe, e a Colin Farrell (Gli spiriti dell’Isola).

SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2023: TUTTI I VINCITORI

Miglior cast d’insieme in un film

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Jamie Lee Curtis / Deirdre Beaubeirdra

James Hong / Gong Gong

Stephanie Hsu / Joy Wang/Jobu Tupaki

Ke Huy Quan / Waymond Wang

Harry Shum Jr. / Chad

Jenny Slate / Big Nose

Michelle Yeoh / Evelyn Wang

Miglior attore protagonista in un film

BRENDAN FRASER / Charlie

The Whale

Migliore attrice protagonista in un film

MICHELLE YEOH / Evelyn Wang

Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista in un film

KE HUI QUAN / Waymond Wang

Everything Everywhere All at Once

Migliore attrice non protagonista in un film

JAMIE LEE CURTIS / Deirdre Beaubeirdra

Everything Everywhere All at Once

Miglior cast d’insieme di controfigure in un film

TOP GUN: MAVERICK

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

