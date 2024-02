Pedro Pascal ha rivelato che aveva fatto un’audizione per un ruolo nella serie Daredevil, ma ha poi preferito diventare protagonista di Narcos, un altro show targato Netflix.

L’attore, durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha ripercorso la sua carriera condividendo molti aneddoti e curiosità.

Pedro ha spiegato:

Ho ottenuto la parte in Narcos grazie a Game of Thrones. Erano sconvolti quando hanno saputo che ero disponibile, perché la scena dello scontro non era ancora andata in onda. Questa è una confessione importante. Ho fatto l’audizione per Narcos. Non ho ottenuto la parte. L’hanno offerta a un altro attore, e poi quella persona ha rinunciato. Ma, in quel momento, stava andando in onda la quarta stagione di Game of Thrones e, quando l’attore ha detto addio al ruolo, io stavo facendo le audizioni per la serie Marvel con protagonista Daredevil.

Pascal ha condiviso qualche dettaglio riguardante la sua esperienza:

Era per un personaggio secondario, in pratica ‘personaggio numero sei’. Era un avvocato, non ricordo il nome… Stavo facendo i test per quel ruolo e sono finiti per offrirmi il ruolo in Narcos. Era Netflix contro Netflix.

La star di The Mandalorian e The Last Of Us ha così ottenuto un ruolo da protagonista, rinunciando a un debutto nei progetti Marvel che potrebbe forse avvenire ora grazie al reboot delle avventure dei Fantastici Quattro. Da tempo si ipotizza infatti che Pedro sia in corsa per la parte di Mister Fantastic nel prossimo film e l’attore non ha attualmente confermato o smentito il suo coinvolgimento nel progetto.

