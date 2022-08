Narcos: il produttore della serie fa causa a un ex collega per oltre un milione di dollari

Josè Padilha, produttore della serie Netflix Narcos, ha intentato una causa all’ ex collega Eric Newman, sostenendo che quest’ultimo ha violato l’accordo di dividere al 50% tutti i profitti della serie e che dunque gli è dovuto più di un milione di dollari. La denuncia sostiene che Newman e la sua società hanno ricevuto “diversi milioni di dollari di entrate derivanti da o collegate a ‘Narcos’ che non sono state comunicate ai querelanti” e chiede dunque di recuperare il 50% di tutti i ricavi non dichiarati, oltre al risarcimento dei danni. I rappresentanti di Newman non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Padilha è un regista brasiliano che si è fatto notare per Bus 174, un documentario del 2002 sul sequestro di un autobus a Rio de Janeiro. Successivamente ha diretto Tropa de Elite – Gli squadroni della morte, un film su un’unità di polizia militare brasiliana, e poi il remake del 2014 di RoboCop, prodotto proprio da Newman. Oltre a Narcos, è stato produttore anche dello spinoff Narcos: Mexico, andato in onda per tre stagioni sempre su Netflix.

Narcos racconta la storia vera della dilagante diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa negli anni ottanta. Le prime due stagioni sono incentrate sulla lotta delle autorità colombiane e della DEA contro il narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín. La terza stagione è incentrata sulla lotta al cartello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della causa intentata dal produttore di Narcos? Lasciate un commento!

FONTE: Variety