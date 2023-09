Circa tre anni fa, Nielsen ha iniziato a rilasciare le sue classifiche settimanali relative allo streaming e, durante le 157 settimane trascorse da allora, tre serie televisive hanno costantemente dominato le classifiche, superando tutti gli altri titoli su qualsiasi piattaforma di streaming: stiamo parlando di Grey’s Anatomy, NCIS o Cocomelon. In effetti, non c’è stata una sola settimana, a partire dalla prima classifica pubblicata il 3 settembre 2020 (che copriva la settimana dal 3 al 9 agosto), in cui almeno una tra Grey’s Anatomy, NCIS o Cocomelon non sia stata presente.

Inoltre, Grey’s Anatomy detiene il record per il maggior numero di settimane consecutive tra i primi 10 titoli più visti. La serie, disponibile su Netflix, è stata inclusa nella prima classifica e ha mantenuto la sua posizione costantemente per tutto il 2021 e il 2022, prima di uscire dalla top 10 nella settimana del 8-14 maggio 2023, dopo un notevole periodo di 144 settimane. Ad oggi, il medical drama è stato presente in 153 delle 157 classifiche di streaming di Nielsen.

NCIS (136 settimane consecutive, 147 complessive) e Cocomelon (135 settimane, tutte consecutive) potrebbero superare il record del medical drama tra un paio di mesi se continueranno a entrare in classifica, come hanno fatto ogni settimana a partire dall’inizio del 2021. Analizzando i tre anni di classifiche (che riguardano solo gli ascolti televisivi negli Stati Uniti), appaiono chiari alcuni schemi. Il più ovvio è che, a causa del modo in cui Nielsen calcola la visione in streaming – il tempo totale trascorso a guardare tutti gli episodi di una serie – gli show con ampie library hanno un netto vantaggio. Dei 12 titoli che hanno trascorso più tempo in classifica, sei (Grey’s, NCIS, Criminal Minds, Supernatural, Una mamma per amica e The Big Bang Theory) sono serie attuali o precedenti con almeno 150 episodi ciascuna. Una settima, Heartland, è in onda in Canada dal 2007 e ha più di 230 episodi disponibili per gli utenti di streaming a sud del confine.

Tuttavia, anche senza una grande quantità di episodi, quattro titoli sono entrati nella classifica dello streaming grazie a una grande quantità di “repeat viewing”, soprattutto da parte dei bambini. Cocomelon, che si rivolge ai bambini in età prescolare, è da 135 settimane nella top 10 delle serie acquisite, nonostante abbia solo circa 20 ore di durata su Netflix, ma sono 20 ore che i bambini guardano in senza sosta. Allo stesso modo, il catalogo di 140 episodi di Bluey su Disney+, ciascuno della durata di circa otto minuti, ammonta a poco meno di 19 ore, ma è una delle due sole serie per bambini ad aver superato il miliardo di minuti di visione per una singola settimana nella classifica Nielsen (l’altra è stata The Legend of Korra nell’agosto 2020).

Anche i film Disney Oceania (84 settimane nella classifica dei primi 10 film) ed Encanto (58 settimane) – gli unici due lungometraggi tra i 12 titoli più costanti – beneficiano della visione ripetuta. Va detto che anche la soglia per entrare nella top 10 dei film nella classifica Nielsen è tipicamente più bassa rispetto a quella delle serie, il che non sorprende, dato che un lungometraggio è una visione di un paio d’ore rispetto alle decine o centinaia di ore di durata di una serie.

Solo una serie originale in streaming si colloca tra i 12 programmi più presenti nella classifica. The Great British Baking Show è un originale Netflix fuori dal Regno Unito, ma è prodotto da Channel 4 nel suo paese d’origine e va in onda qualche giorno prima di essere trasmesso negli Stati Uniti. È anche uno dei pochi show di Netflix le cui nuove stagioni sono rilasciate con cadenza settimanale (anche in questo caso, a causa delle sue origini come show in onda nel Regno Unito) e ha una library più ampia di molti altri show originali.

In generale, però, le serie originali – sia che escano tutte insieme, sia che escano settimanalmente o in una via di mezzo – tendono a bruciare e a brillare per un po’ prima di uscire dalla classifica tra una stagione e l’altra. The Crown ha il maggior numero di settimane nella top 10 (38) di tutte le serie originali dopo The Great British Baking Show, e Stranger Things è la serie che vanta la più lunga permanenza consecutiva in classifica, con 19 settimane.

Stranger Things, tuttavia, ha solo un’altra settimana nella top 10, per un totale di 20, e un’altra grande serie, Ozark, ne ha solo 25. Ciò è dovuto al fatto che ciascuna di esse ha avuto una sola nuova stagione nei tre anni della classifica Nielsen; le altre sono arrivate ben prima del debutto delle classifiche settimanali.

