Come è stato annunciato qualche giorno fa da Disney+, la serie di successo Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo tornerà ufficialmente per la seconda stagione e alcuni membri del hanno già le idee chiare su chi vorrebbero vedere nei prossimi episodi. Durante un panel al Television Critics Association press tour di sabato (via ET), Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri hanno rivelato che vorrebbero vedere Zendaya, Sam Claflin e Christopher Judge come guest star della serie, in particolare nei panni di alcuni dei dell’Olimpo non ancora scelti.

“Di recente stavo guardando The Hunger Games e ho pensato che Sam Claflin sarebbe un Apollo fantastico“, ha detto Scobell.

“Zendaya come Atena“, ha aggiunto Jeffries.

Sebbene la notizia del rinnovo sia piuttosto fresca, i lavori per la seconda stagione di Percy Jackson sono già iniziati. L’autore e produttore esecutivo della serie, Rick Riordan, è intervenuto su Threads per aggiornare i fan sui progressi della stagione, rivelando che i lavori sono già in corso

“Un buon primo giorno ieri (8 febbraio) nella stanza degli sceneggiatori della seconda stagione di PJO! Come ho accennato, prima dello sciopero della WGA avevamo creato una mini-sala per iniziare a scrivere i copioni, partendo dal presupposto che avremmo avuto il via libera, quindi questa settimana non partiamo da zero“, ha scritto Riordan. “I copioni che abbiamo finora sono in ottima forma“.

“Non vedo l’ora di vedere di più Luke, Clarisse, Mr. D nella S2. E naturalmente Tyson!” Riordan ha continuato, indicando quattro personaggi che hanno un ruolo importante nel libro Il mare dei mostri. “È stato fantastico rivedere il nostro team di sceneggiatori. Oggi si torna in sala!“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni del cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo? Ditecelo nei commenti.

