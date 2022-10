Percy Jackson: Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy nel cast

Nel cast della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ci saranno anche Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy.

I tre nuovi arrivi reciteranno negli episodi accanto ai protagonisti Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries.

Copeland avrà il ruolo da guest star di Ares, il dio della guerra. Il personaggio viene descritto come “bello, ma in modo malvagio, e arrogante nonostante non sia il più intelligente del gruppo. Ama il conflitto e si comporta causando caos ovunque vada”.

Adam è conosciuto con il nome di Edge ed è un campione di wrestler, tornato sul ring nel gennaio 2020 dopo nove anni di pausa a causa di problemi fisici. In passato è apparso in serie come Vikings, Haven e The Flash.

Cryer (Silicon Valley, Shameless) sarà una guest star con la parte di Echidna, la Madre dei Mostri. Il personaggio viene descritto come “pericoloso, in grado di intimidire e stranamente materna. Apprezza l’obiettivo di mettere alla prova gli eroi e testerà la fede di Percy negli dei”.

Kennedy, infine, sarà una guest star e interpreterà Medusa, che ha subito un torto da parte degli dei ed è molto arrabbiata. Medusa vive in isolamento fino a quando dei viaggiatori arrivano nel suo emporio e accoglie alcuni di loro in modo positivo, mentre considera gli altri una minaccia.

Tra le guest star dello show tratto dai libri di Rick Riordan, in arrivo nel 2023 su Disney+, ci saranno anche Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Timm Sharp, Dior Goodjohn, Charlie Bushnell, e Olivea Morton.

Fonte: Variety