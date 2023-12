La serie di Percy Jackson ha operato qualche cambiamento sul personaggio di Medusa rispetto alla versione proposta tra le pagine dei romanzi di Rick Riordan, come aveva già anticipato l’autore qualche giorno fa.

Nel terzo episodio Percy (Walker Scobell) e i suoi amici Annabeth (Leah Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) si imbattono in Medusa (Jessica Parker Kennedy) e si ritrovano davanti una presentazione diversa rispetto al libro.

Nel romanzo si scopre non immediatamente che il personaggio noto come zia Em è in realtà Medusa e che le statue nel suo giardino non sono altro che le sue vittime. Nella serie invece Medusa si presenta sin da subito come tale, dice di essere un’alleata e racconta la sua storia a Percy, rivelando di esser stata abbandonata da Poseidone.

La decisione degli autori è stata così di renderla una vittima, contribuendo a rendere ancora più grigie le sfumature di come vengano dipinte le divinità, ma questo però non le evita lo stesso destino del romanzo.

“Per Medusa nello specifico abbiamo parlato molto con Rick [Riordan]” ha commentato il produttore Jonathan Steinberg in un’intervista. “Ci siamo resi conto durante le nostre conversazioni di quanto la sua storia riflettesse quella di Sally, di una donna innamorata di un dio che però non ha avuto una bella esperienza come quella di Sally. Serviva per per sentirsi vicini a Medusa e a empatizzare con lei, per mostrarla come personaggio più che come mostro“.

Ha poi aggiunto, sull’autore:

Provate a mettervi nei suoi panni. Ha scritto un libro e poi tanti altri, l’universo è esploso ma non ha mai avuto seconde occasioni. Ecco perché ha trovato piacevole avere la possibilità di provare a capire come avrebbe scritto la storia se avesse avuto la possibilità di rimetterci mano.

