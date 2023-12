Grande debutto in streaming per Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la Disney ha infatti condiviso con Variety i numeri dei primi 6 giorni di disponibilità dei primi due episodi della serie su Disney+ e su HULU, e si tratta di un dato decisamente incoraggiante.

Le prime due puntate sono state infatti viste da un totale di 13.3 milioni di spettatori sulle due piattaforme combinate: una delle cinque migliori premiere dell’anno. Come sempre, i numeri puri non sono stati diffusi, quindi non sappiamo come siano distribuiti gli ascolti tra le due piattaforme (anche se il secondo episodio è disponibile solo su Disney+).

Sebbene il comunicato parli di “tra le prime cinque serie dell’anno”, non abbiamo idea di quali esse siano. Finora, ci risulta che nel 2023 Ahsoka abbia debuttato con 14 milioni di spettatori in cinque giorni, mentre la premiere della seconda stagione di Loki è stata vista da 10.9 milioni di spettatori in 3 giorni. Non è quindi possibile fare dei confronti precisi, ma è un dato di fatto che Percy Jackson non sia tratto da un franchise già esistente (sebbene sia una proprietà intellettuale ben nota), e quindi il dato è molto incoraggiante.

Trovate tutte le notizie su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo nella nostra scheda.

