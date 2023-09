In occasione della fine dello sciopero degli sceneggiatori, l’autore di Percy Jackson Rick Riordan è tornato a parlare di una ipotetica stagione 2.

Intervistato da ComicBook.com per promuovere il nuovo libro Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il Calice degli Dei, l’autore ha notato che, nonostante lo sciopero della WGA sia terminato domenica, deve passare ancora un po’ di tempo prima che la stanza degli sceneggiatori della stagione 2 di Percy Jackson possa riprendere la produzione:

Vorrei saperlo. È troppo presto per saperlo. Naturalmente, dobbiamo ancora sentire dalla WGA che l’offerta è effettivamente accettata e deve essere votata, eccetera, eccetera. Non so quanto tempo ci vorrà, ed il processo è molto lungo anche quando non ci sono questi ostacoli. Doveva succedere. Voglio dire, la WGA ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Sono contento che sembra che stiamo ottenendo un accordo e andremo avanti nel miglior modo possibile.

Riordan ha poi confermato che al momento Disney non ha ancora rinnovato ufficialmente lo show:

Non c’è ancora il via libera. Nulla è confermato, ma avevamo una prima sorta di piccola stanza degli sceneggiatori che almeno ci ha permesso di abbozzare come sarebbe la seconda stagione se fosse approvata e da dove inizierebbe la storia. Non lo so. Non lo so, ma sono fiducioso.

A Riordan è stato infine chiesto se la seconda stagione utilizzerà la struttura della prima stagione.

Direi di sì, penso che abbiamo svolto un buon lavoro preliminare. Penso che sia stato molto solido, e penso che tutti si siano sentiti molto bene. Questa è la mia ipotesi, e vedremo cosa succede.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).



Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

Vorreste una stagione 2 di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

