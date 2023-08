Rick Riordan ha condiviso un video in cui svela come la dedica del suo romanzo Percy Jackson and the Olympians: The Chalice of the Gods sia rivolta alle star della serie tv targata Disney+ in arrivo prossimamente in streaming.

Tra le pagine del volume, in vendita nel Regno Unito dal 26 settembre, sono infatti citati Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri, rispettivamente interpreti di Percy, Annabeth e Grover.

Lo scrittore si è rivolto alle giovani star del progetto prodotto da Disney+ celebrando inoltre le “nuove avventure” vissute insieme.

Il nuovo libro della saga racconterà quello che accade a Percy durante l’ultimo anno del liceo e cerca di ottenere delle lettere di raccomandazione dagli dei per riuscire a essere ammesso alla New Rome University.

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood. Nel cast degli episodi, in arrivo probabilmente entro la fine del 2023 o nei primi mesi del 2024, ci sarà anche Lin-Manuel Miranda che ha avuto la parte di Hermes.

