La colonna sonora de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è forse uno degli aspetti più apprezzati della serie. Composta da Bear McCreary, coinvolge un’orchestra ricchissima accompagnata da un imponente coro.

McCreary ha recentemente eseguito dal vivo una suite con alcune delle musiche più rappresentative della prima stagione in occasione del panel Sound & Screen organizzato da Deadline per gli Emmy.

“Questa serie aveva davvero bisogno di 17 temi differenti nella colonna sonora,” ha spiegato McCreary durante l’evento. “Volevo dare a ogni ambientazione un tema, e all’interno di quello una sorta di stile per ogni luogo – potete sentire dei tamburi esotici a Númenor, potete sentire lo spirito industrioso dei nani, una sensazione imperiale per gli elfi. Ma anche all’interno di quel quadro più ampio, ho dovuto scrivere molte melodie. Per me, le melodie sono la parte più magica della musica, è la cosa che ci rimane in testa… quella è la potenza della melodia, soprattutto in relazione alla narrazione.”

Due dei temi più complicati da concepire sono stati quelli di Halbrand e Sauron, visto il colpo di scena alla fine della prima stagione: “Non potevano essere temi completamente slegati tra loro, e non potevano essere lo stesso tema. Quindi, in realtà, il tema di Halbrand è il tema di Sauron suonato al contrario… la differenza è che faccio suonare il tema [di Halbrand] in maniera più nobile – lo riarmonizzo, lo suono con un corno francese solista.”

Nel video qui sopra potete vedere l’esecuzione delle musiche dal vivo. Vi ricordiamo che McCreary tornerà anche per la seconda stagione, che uscirà su Prime Video nel 2024.

Fonte: Deadline

