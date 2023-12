Il produttore di Percy Jackson ha voluto ricordare Lance Reddick, che nella serie interpreta Zeus, ultimo ruolo dell’attore scomparso lo scorso marzo.

In una recente intervista con Screen Rant, il produttore Dan Shotz ha riflettuto con affetto su com’è stato lavorare con il compianto Lance Reddick:

Con lui è stata un’esperienza incredibile. Ci manca tantissimo, e penso che la cosa a cui ripenso di più sia il suo legame con i bambini. Presentandosi come Zeus, i bambini erano intimiditi. Non solo perché si tratta di Lance Reddick, ma anche perché è un personaggio che è stato costruito durante tutta la stagione; vedrete quanto sia potente. E Lance, ovviamente, ha portato con sé quel potere. Ma ha mostrato anche una performance ricca di sentimento, ha mostrato questa giusta connessione immediata. Adoro il modo in cui si è presentato e si è preso cura di loro. E puoi semplicemente dire che tipo di attore fosse perché era fantastico. Era un partner di scena straordinario per questi ragazzi. E anche se erano solo un paio di giorni, si sentiva così legato allo show, e sono rimasto in contatto con lui per molto tempo dopo aver girato. In realtà gli ho parlato un paio di giorni prima che morisse, ed era così orgoglioso di farne parte e voleva che fosse tutto giusto, e sono così onorato e grato che uno dei suoi ultimi ruoli iconici sarà Zeus . È davvero fantastico.

Lo show ha debuttato ieri 20 dicembre su Disney+.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).



Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili