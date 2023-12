I primi due episodi di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, sono ora disponibili su Disney+.

Sia per l’autore che per la produttrice Rebecca Riordan scegliere dei ragazzini con la giusta età per dare vita ai protagonisti del libro era una priorità.

Racconta a RadioTimes.com la produttrice:

Non volevamo farli più grandi, era molto importante. Penso che non avremmo fatto la serie se ci avessero detto che dovevamo assumere dei 18enni per interpretare i personaggi. Perché non è quella la storia. È la storia di un ragazzino che cerca se stesso, scopre chi è e come può lavorare con i suoi amici per raggiungere un obiettivo.

Conferma l’autore:

Non puoi fare una storia sul raggiungimento della maturità con tanto di magia e mistero e tutta quella meravigliosa rabbia ed energia adolescenziale se stai lavorando con un 25enne che finge di essere un 18enne. Cosa che Hollywood fa spesso, ma ha un tono completamente diverso.

Di questo argomento hanno parlato anche nella nostra intervista con loro che abbiamo pubblicato ieri.

Il terzo episodio della serie sarà disponibile il 27 dicembre e a seguire uscirà una nuova puntata ogni mercoledì.

Ci trovate anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili