In occasione del lancio della serie tv Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con l’autore del romanzo Rick Riordan e con sua moglie, la co-produttrice Rebecca Riordan.

Lo scrittore ha mostrato un’ottima (e inattesa!) padronanza dell’italiano, per cui buona parte dell’intervista si è svolta nella nostra lingua. Abbiamo parlato dell’adattamento di Percy Jackson e di come il formato della serie televisiva sia il migliore, ma anche di quanto sia complicato scrivere una serie tv e dei consigli ad aspiranti produttori e scrittori televisivi. Ma non è tutto: Rick e Rebecca ci hanno anche svelato uno scoop su una potenziale prossima serie tv, basata sul racconto breve My Life As a Child Outlaw, con protagonista Finn McCumhail.

Tornando a Percy Jackson, vi ricordiamo che rispetto ai film Rick Riordan ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il cast

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

