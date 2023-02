Le riprese della prima stagione della serie Percy Jackson si sono ufficialmente concluse, come rivelato in un post condiviso da Aryan Simhadri.

Le immagini regalano uno sguardo al dietro le quinte dello show e dei festeggiamenti organizzati per il cast e la troupe.

Nella didascalia si dichiara:

Non riesco a credere che abbiamo concluso le riprese. Ed è stato un anno folle, ma grazie a tutti per averlo reso grandioso. Non vedo l’ora che lo show esca sugli schermi.