Percy Jackson: le riprese della prima stagione stanno finendo, iniziano le ipotesi sul rinnovo

Le riprese della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sembra si stiano concludendo e online iniziano a diffondersi le ipotesi riguardanti il possibile rinnovo.

Charlie Bushnell, interprete di Luke Castellan (il figlio mezzo sangue di Hermes), ha infatti condiviso un post su Instagram in cui svela di aver completato il lavoro previsto per le otto puntate. L’attore ha inoltre accennato alla possibilità che la serie abbia ottenuto il rinnovo.

Charlie ha infatti scritto:

Ho ufficialmente concluso le riprese per le mie scene nella stagione 1 di Percy Jackson. Lavorare allo show è stato assolutamente un sogno che diventa realtà e sono così grato per le persone che ho incontrato lungo la strada. Grazie a tutti voi per tutto, vi voglio davvero bene. Non vedo l’ora di ritornare per realizzarne altre…

Per ora Disney+ non ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie e lo scrittore Rick Riordan aveva dichiarato che non avevano ancora ottenuto l’approvazione per una seconda stagione, sottolineando tuttavia che era ottimista e sperava che l’accoglienza degli spettatori permetteranno ai produttori di ottenere il via libera per il secondo ciclo di episodi.

Che ne pensate del fatto che le riprese della prima stagione di Percy Jackson siano quasi finite e inizino le ipotesi sul rinnovo? Lasciate un commento!

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood. Nel cast degli episodi, in arrivo probabilmente entro la fine del 2023, ci sarà anche Lin-Manuel Miranda che ha avuto la parte di Hermes.

Fonte: ComicBook